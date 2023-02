Migranti curati all'Ospedale del Mare: "Ustioni, ferite e disidratazione"

Sono ricoverati all'Ospedale del Mare di Napoli 11 dei 106 migranti sbarcati ieri dalla nave See Eye 4. Ferite, ustioni, disidratazione sono tra i problemi sofferti a causa delle condizioni di viaggio, che si sono aggiunte ad alcune patologie preesistenti, come diabete, cattiva alimentazione e cataratte. Per tutti, ovviamente, un peso psicologico enorme da portare con sè. Come spiega il direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva in questa video-intervista, altre 43 persone, senza problemi sanitari particolari, sono state ospitate nel residence accanto all'Ospedale.

"Stamattina avevamo preparato la colazione per le 8 - spiega il direttore - Ma non sono venuti. Stremati dal viaggio dormivano. Per loro si è trattato del primo momento di accoglienza e sicurezza. Le maggiori sofferenze sono dovute alle condizioni di viaggio ma non abbiamo trovato situazioni critiche". Durante il viaggio della See Eye, che ha raccolto 109 profughi nella notte tra giovedì e venerdì scorso, sono morte tre persone. Per le restanti 106, comincia una nuova vita.