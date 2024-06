Gruppo di ragazzi preso a sassate sulla Spiaggia delle Monache: "Due dei nostri sono rimasti feriti"

Sui social è diventata virale la denuncia di alcuni giovani che sarebbero stati aggrediti - a colpi di sassi - da un altro gruppo di coetanei. "Era sulla spiaggia delle monache con i miei amici. Un gruppo di ragazzi, poco distanti da noi, hanno iniziato ad importunarci, lanciandoci delle pietre. Il primo colpo è arrivato ad una nostra amica, rimasta ferita ad una spalla.

Abbiamo chiesto di smettere, ma hanno continuato. A quel punto abbiamo pensato che sarebbe stato meglio andare via, ma un mio amico è stato colpito alla caviglia, sempre con una pietra. Ci guardavano e ridevano. Abbiamo provato ad allertare i carabinieri, ma il gruppo di ragazzi è scappato. Fate attenzione. Queste cose non devono succedere più", si legge nel post.

La spiaggia libera delle Monache, purtroppo, non è la prima volta che si ritrova ad essere teatro di scene di violenza. I gruppi di giovani che si accalcano nelle giornate calde si ritrovano spesso ad entrare in contatto, scatenando il panico tra i bagnanti totalmente stranei ai fatti e ai gruppi in questione.