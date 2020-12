In strada durante il coprifuoco, gruppo di ragazzini lancia sassi contro auto carabinieri

Sassi contro l'auto dei carabinieri dopo essere stati sorpresi in assembramento in strada. È successo la scorsa notte lungo via Ravello a San Giovanni a Teduccio. La pattuglia dei carabinieri ha notato il gruppo di ragazzini in strada nonostante il coprifuoco. Questi, alla vista dei militari, sono scappati ma alcuni di loro hanno preso dei sassi lanciandoli contro l'auto, danneggiando lievemente il parabrezza.

I carabinieri sono comunque riusciti a identificare sei giovani, quattro maggiorenni e due minorenni di 15 e 17 anni, tutti incensurati. Sono stati tutti denunciati per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e sono stati multati per violazioni alle normative anti Covid.