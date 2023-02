Grossi sassi lanciati contro un'auto in corsa: "Volevano rapinarci"

Lancio di sassi contro un'auto in corsa sulla Circumvallazione esterna che porta da Mugnano ad Arzano. A denunciare l'accaduto un automobilista al deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Io e mia moglie eravamo in auto quando all’improvviso ci hanno scaraventato contro dei grossi sassi nell’intento di farci fermare e rapinarci. Mi rivolgo a per diffondere questo messaggio con la speranza che ciò non accada più perché a noi è andata bene in quanto solo la macchina ha avuto la peggio, ma potrebbe succedere ad altre persone con danni più gravi".