Sassaiola contro l'ambulanza: la denuncia

Una sassaiola contro una ambulanza del 118 a Napoli. La denuncia arriva dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate che su Facebook registra da anni le aggressioni ai sanitari. "Alle 21.20 l'equipaggio 118 del Vomero viene allertato per codice rosso alle poste centrali a piazza Matteotti. Durante il tragitto - riporta l'associazione sulla sua pagina Facebook - in corrispondenza di Via Scarlatti, un ragazzo di origine Africane, evidentemente infastidito dal suono della sirena, lancia un oggetto contundente contro il parabrezza anteriore del mezzo di soccorso.

Il personale impaurito arresta immediatamente la corsa del mezzo ed avvisa la centrale operativa al fine di inviare altra ambulanza sul posto. Siamo esausti, c'è un profondo odio ingiustificato nei nostri confronti". L'Associazione ricorda che siamo a "33 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio 2024 e la 19.esima per l'Asl Napoli 1".