Sara muore a 21 anni dopo essere stata investita: in carcere il conducente del suv

Finisce in carcere il giovane che domenica mattina, alle prime luci dell'alba, avrebbe investito e ucciso Sara Romano. La 21enne era uscita con le amiche dal noto locale di Coroglio, il Riva. Il gruppo è salito su una Fiat Panda per tornare a casa. Dopo pochi metri la proprietaria del veicolo chiede alla conducente di fermarsi, sempre su via Cattolica, poiché valuta di essere in condizioni migliori per condurre il veicolo.

Scende dall'auto, ma non fa in tempo a rientrarvi quando viene investita da un Suv di grossa cilindrata, che la uccide sul colpo. Dopo essere scappato, il conducente - un 29enne di Scampia - si è costituito. Oggi il fermo è stato convalidato e il giovane è stato traferito in carcere. Il reato contestato è omicidio stradale aggravato dalla fuga

"Servono i dossi"

Sara Romano, 21 anni residente nel centro storico di Napoli, è deceduta sul posto. Una tragedia che, stando alle paorle dei residenti, era purtroppo annunciata. "Vittima già annunciata da anni. Assieme ai residenti ho sollecitato le opportune pratiche al fine di ottenere dei dossi rialzati quale dissuasori dell'alta velocità. Come tutti gli anni la via Cattolica, soprattutto nel periodo di riapertura dei locali notturni, viene percorsa da balordi che non trovano ostacoli nel correre con i propri veicoli lungo la strada seminando morte ed incidenti.

La pratica per i dossi, e lo dico con cognizione di causa quale vice Presidente di Municipalità, è ultimata, non vorremmo che questa morte porti il nome di qualcuno che non la evade, qualcuno che sarà perseguito con ogni mezzo legale, civile e penale", ha spiegato a NapoliToday Sergio Lomasto, vice presidente della X Municipalità di Napoli.

Si è costituito nel commissariato di Scampia un 29enne che era alla guida del Suv che ha investito la povera Sara, deceduta sul colpo a causa del forte impatto con il veicolo. Dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.