Incinta e con una bimba di due anni perde il marito: l'appello per aiutare Sara parte dalla Campania

Sara Aguado è una ragazza di Monte di Procida che vive negli Stati Uniti e più precisamente a Lakeland. Ha una bimba di due anni ed è incinta. Pochi mesi fa ha perso tragicamente il marito Adam, i cui organi donati hanno salvato sette persone e ora ha difficoltà ad andare avanti. Elaine Hudson, un'amica della coppia, ha lanciato una raccolta fondi per aiutare Sara soprattutto nel periodo della maternità quando le sarà impossibile trovare un lavoro. Al momento sono stati raccolti 13mila dollari.

Il sindaco di Monte di Procida: "E' una donna forte ma ora ha bisogno di noi"

Peppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida, invita i suoi concittadini e non solo ad aiutare la giovane: "Accadono cose a volte terribili, che ci sorprendono e ci cambiano, ma possono dare la possibilità ad altri, che ci sono vicini, di tenderci una mano. E’ questo il senso di ciò che sto per raccontarvi. Lei, che vedete in foto, è una nostra concittadina che vive a Lakeland negli Stati Uniti, si chiama Sara, ha perso da pochissimo per vicende tragiche suo marito, ha una bimba di due anni e una altra sta per nascere il prossimo 9 agosto. Sara è una montese: è forte, determinata, caparbia, lavoratrice. Ce la farà. Ma ora in un momento così delicato della sua vita ha bisogno di tutti noi. Ha bisogno della sua comunità. Io ci sono per lei e sono sicuro che ci sarete in tanti, anche voi. Ebbene, oltre le parole, possiamo fare un piccolo gesto, in Usa infatti è stata lanciata una raccolta fondi per sostenerla, potrete dare un piccolo aiuto oppure condividere la raccolta in modo da raggiungere più persone. Grazie a tutti voi".