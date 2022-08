Ieri, nel corso di alcuni controlli a Ischia, i poliziotti hanno eseguito un controllo amministrativo presso una struttura ricettiva di corso Vittorio Emanuele a Casamicciola Terme dove hanno accertato che la proprietaria non aveva registrato otto ospiti e per tale motivo è stata denunciata per omessa comunicazione degli ospiti all’autorità di Pubblica Sicurezza.