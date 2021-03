Santuario di San Giuseppe, sacerdoti positivi al Covid

Alcuni sacerdoti del Santuario di San Giuseppe sono risultati positivi al Covid-19. La comunità dei Giuseppini di Murialdo è in quarantena.

"Alcuni confratelli risultati positivi al Covid-19 sono in isolamento al Centro Giovanile e in Casa Parrocchiale. Le celebrazioni eucaristiche sono sospese. Si proverà ad assicurare la celebrazione delle sante messe della Domenica delle Palme e della Liturgia del Triduo Santo con sacerdoti supplenti disponibili", si legge in un comunicato del Santuario di San Giuseppe.

"La mia vicinanza ai sacerdoti Giuseppini positivi al Covid ed a coloro i quali stanno osservando l'isolamento fiduciario di 14 giorni perché contatti stretti, in attesa di tampone. Il livello di diffusione del virus, anche per effetto delle nuove varianti riscontrate in circolazione in Campania, è estremamente alto", scrive sui social il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.