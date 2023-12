Un boato e poi scoppia una caldaia. In un B&B muore 60enne

Un boato ha scosso la tranquilla domenica degli abitanti di via sant'Agostino degli Scalzi, nel cuore di Napoli a Materdei.

Sul posto sono accorsi in tempo record i Vigili del Fuoco - squadra 18b coordinata da Mario Salatiello. Fiamme e fumo provenivano dall'edificio sito al civico 4, tra il quinto e il sesto piano. All'interno di un B&B sito nel palazzo i caschi rossi hanno trovato un uomo di circa 60 anni privo di vita. Sul posto anche i Carabinieri.

Stando ai primi rilievi, non sarebbe stata la deflagrazione a provocare la morte del 60enne: sul corpo, infatti, non sarebbero state rinvenute tracce evidenti di lesioni. Le pareti della camera in cui l'uomo giaceva risultavano tuttavia annerite. L'uomo, secondo gli inquirenti, potrebbe dunque essere morto a causa delle esalazioni, con ogni probabilità mentre dormiva.