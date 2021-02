Rientro a scuola, si manifesta al Sannazaro: "Le istituzioni ci hanno abbandonato" | VIDEO

Proteste al Liceo Sannazaro di Napoli che conta circa 1200 studenti. Oggi doveva entrarne la metà, ma all'esterno dell'istituto erano presenti prevalentemente rappresentanti e componenti del collettivo Sannazaro per evitare assembramenti. La protesta, fanno sapere gli studenti, non è contro il liceo ma per la scuola come diritto. Chiedono una didattica efficiente ed efficace, il loro interlocutore è il Governo.

Queste le parole del rappresentante d'istituto dopo il confronto con il dirigente: "Per il Sannazaro non abbiamo motivi per sciperare, perchè ovviamente ci sono state date tutte le garanzie e noi le abbiamo accettate. Se poi qualcuno ha le motivazioni per non entrare, magari inerenti ad una questione di sicurezza più generale, e non imputabile al liceo, è solo una decisione individuale. Per come la vedo io ci sono le condizioni per entrare, anche se bisogna aspettare i fatti".