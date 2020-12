Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Napoli trema, il sangue di San Gennaro non si è sciolto|VIDEO

E' in stato solido. Preghiere in corso per sperare che si sciolga