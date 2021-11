San Gregorio Armeno diventa a senso unico per le feste di Natale: l'ordinanza del sindaco

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza relativa all'istituzione di un senso unico pedonale in Via San Gregorio Armeno dal 4 al 24 dicembre. Nell'ordinanza viene stabilito il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno - dall'intersezione con via San Biagio dei Librai/vico Figurari, in direzione Piazza San Gaetano per i giorni e gli orari di seguito indicati:

- sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 21:00;

- martedì 7 e mercoledì 8 dicembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 21:00;

- venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 21:00;

- da sabato 18 a giovedì 23 dicembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 21:00;

- venerdì 24 dicembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 15:00.

Accessi contingentati in casi di affollamento

Nell'ordinanza, inoltre, viene precisato che: "nel caso di rilevata condizione di criticità da parte degli operatori di Polizia Locale relativa ad un eccessivo concentramento di persone all’intersezione fra via San Biagio dei Librai e via San Gregorio Armeno, l’Ufficiale della Polizia Municipale deputato al coordinamento dei servizi disporrà l’interdizione temporanea dei flussi pedonali in corrispondenza dell’intersezione piazzetta Nilo/San Biagio dei Librai e dell’intersezione via Duomo/via San Biagio dei Librai fino a cessata esigenza".