San Gregorio Armeno, parte il senso unico pedonale alternato

Croce e delizia delle festività natalizie. Desiderata dai turisti, terrore per i cittadini. Il sovraffollamento di San Gregorio Armeno è uno di quei temi che torna ad ogni Natale. Come l'anno scorso, il Comune di Napoli ha predisposto il senso unico pedonale, almeno nei weekend, con partenza dal 2 dicembre 2023. Una misura resa necessaria dall'incredibile afflusso nella strada dei presepi. In questo modo, si cerca di evitare la paralisi tra gente che sale e gente che scende.

A differenza dell'anno scorso, gli artigiani della zona hanno chiesto e ottenuto che il senso unico sia alternato. Vuol dire che un weekend si potrà andare da San Biagio dei Librai ai Tribunali e nel weekend successivo al contrario. L'ordinanza si estende anche ai giorni di festa.

L'ordinanza

Nel documento promulgato oggi, il Comune istituisce "al fine di evitare pericolosi assembramenti, il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno - dall'intersezione con via San Biagio dei Librai/vico Figurari, in direzione Piazza San Gaetano - per i giorni e le fasce orarie di seguito indicati in cui è prevedibile un notevole aumento di afflusso di persone:

- sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023, dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

- da giovedì 7 a domenica 10 dicembre 2023, dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

- da sabato 16 a sabato 23 dicembre 2023, dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

- domenica 24 dicembre 2023, dalle ore 09:00 alle ore 14:00

Il controllo del dispositivo sarà affidato alla polizia municipale, coadiuvata da volontari della protezione civile.