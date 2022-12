Si accendono le luci a San Gregorio Armeno: arriva il Natale in città

Si accendono le luminarie natalizie a San Gregorio Armeno. La strada simbolo del Natale in città si è illuminata in tempi record per permettere a cittadini e turisti di visitarla già il giorno dell'Immacolata con tutte le luci accese. “Ponte dell'Immacolata con le luci di Natale accese. Era questo l'obiettivo che è stato pienamente centrato dalla IV Municipalità. Dallo stanziamento dei fondi all'accensione di oggi è stata una corsa contro il tempo. Non volevamo deludere i cittadini, gli esercenti e i turisti che meritano un centro storico all'altezza della sua fama mondiale. Dopo l'allestimento delle luminarie in tempi record oggi è arrivata anche la fornitura Enel, che ringrazio di cuore per aver abbracciato in toto le nostre aspettative. Le luci su San Gregorio Armeno sono solo il primo passo, a breve tutti gli allestimenti della IV Municipalità brilleranno in attesa del Natale. Un risultato possibile grazie all’assessore Armato e al Sindaco Gaetano Manfredi che hanno deciso di puntare sulle 10 Municipalitá.

L'importanza di arrivare puntuali all'appuntamento con la stagione Natalizia ci carica ancor di più per portare avanti due progetti che per noi e gli artigiani sono fondamentali: far diventare il Presepe patrimonio immateriale dell'UNESCO e fondare una scuola di formazione dell'arte presepiale. Non si tratta di propaganda ma del giusto riconoscimento ad una eccellenza che rappresenta una tradizione Napoletana riconosciuta e apprezzata a livello mondiale. Godiamoci il Natale che tutti meritiamo.Ringrazio il consiglio Municipale tutto e la giunta per il contributo indispensabile al raggiungimento dell’obiettivo. Godiamoci il Natale che tutti meritiamo”. Queste le parole della presidente della IV Municipalità, Maria Caniglia.