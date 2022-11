San Gregorio Armeno: cambia il traffico durante le feste

Da sabato 3 dicembre in via San Gregorio Armeno istituito il senso unico pedonale. Per garantire nel periodo natalizio una mobilità più efficiente e una migliore vivibilità dell’area dei Decumani, sarà attivo il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno dall’intersezione di via San Biagio dei Librai/Vico Figurari, in direzione Piazza San Gaetano. Il provvedimento sarà in vigore – soltanto nei giorni e gli orari espressamente indicati - nel periodo compreso tra il 3 e il 24 dicembre prossimi.

Gli orari del dispositivo

- sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 09:00 alle ore 21:00;

- da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre 2022, dalle ore 09:00 alle ore 21:00;

- da sabato 17 a venerdì 23 dicembre 2022, dalle ore 09:00 alle ore 21:00;