Malori e attacchi di panico, a San Gregorio Armeno è già caos senza il senso unico alternato pedonale

A San Gregorio Armeno è già emergenza code per visitare la caratteristica strada dei presepi, unica al mondo. Negli ultimi due giorni si è registrata una notevole difficoltà ad attraversare la via da un lato all'altro a causa del notevole numero di presenze di turisti e residenti.

Malori e attacchi di panico

Sotto accusa la mancata istituzione, per il momento, del senso unico alternato che limiterebbe i disagi. L'affluenza record di questi giorni paradossalmente non piace neppure agli artigiani di via San Gregorio Armeno, che chiedono l'immediata istituzione del senso unico pedonale alternato: "C'è talmente tanta gente che diventa impossibile per i potenziali clienti di entrare nelle nostre botteghe. Si crea un effetto ad imbuto e si resta letteralmente bloccati senza poter andare né avanti e né indietro. Abbiamo assistito con i nostri occhi a persone in preda ad attacchi di panico e a malori. Basterebbe istituire come si fa ogni anno il senso unico alternato pedonale per cercare almeno di far procedere in maniera ordinata i pedoni, ma bisogna farlo ora", denuncia a NapoliToday un commerciante della strada dei presepi.