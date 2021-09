San Gennaro, il miracolo si ripete: il sangue si scioglie alle 10.01

L'Arcivescovo Domenico Battaglia si è recato nella Cappella del Tesoro, dove, con l’Abate mons. Vincenzo de Gregorio e il Sindaco Luigi De Magistris, ha provvededuto all’apertura della cassaforte che contiene il Reliquiario con le ampolle del Sangue. Portando poi le ampolle sull’altare maggiore della Cattedrale dove presiede la Solenne Concelebrazione Eucaristica nel corso della quale, ha dato l'annuncio ai fedeli (VIDEO) dell'avvenuto prodigio.

Al termine della Celebrazione, prima della Benedizone conclusiva, l’Arcivescovo ha esposto ai fedeli e alla Città le ampolle con il Sangue.

"Nessuno ha in tasca la ricetta per il bene della città. Napoli è una pagina di vangelo scritta dal mare. La nostra città non deve venir meno alla sua vocazione di terra di mare, generando incontri", le parole di monsignor Mimmo Battaglia nell'omelia, nella quale non sono mancate parole di vicinanza alla famiglia del piccolo Samuele, precipitato da un balcone di via Foria.

(Foto di Massimo Romano)

A causa del perdurare della crisi sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19 e considerato l’aumento dei contagi l’ingresso in Chiesa è consentito solo a 450 persone. Non ci saranno inviti. È obbligatorio l’uso della mascherina con il distanziamento.

Celebrazioni a San Gregorio Armeno

Dal 13 al 19 Settembre le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno stanno esponendo statuette e creazioni dedicate al Santo Protettore di Napoli, San Gennaro. Nel caso di liquefazione del sangue hanno preparato una sorpresa per i turisti che passeranno per la strada dei presepi.

Dispositivo di traffico

In occasione della festività di “San Gennaro 2021" il Comune di Napoli ha istituito il seguente dispositivo temporaneo di traffico in via Duomo:

- nel tratto compreso tra via Filangieri e via Foria, in data 19/9/2021 dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli delle Forze dell’Ordine, di emergenza, di soccorso e della Protezione Civile;

- nel tratto compreso tra via Tribunali e piazzetta S. Giuseppe dei Ruffi, dalle ore 23,00 del giorno 18/9/2021 fino alle ore 20,00 del 19/9/2021, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata.