L'arcivescovo Battaglia: “San Gennaro non è un oroscopo da consultare”

"San Gennaro non è un oroscopo da consultare". Parola di monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli. Il presule, rispondendo al settimanale 'Credere' sul mancato scioglimento del sangue di san Gennaro prima e dopo il suo arrivo alla guida della Chiesa di Napoli, da qualcuno interpretato come un segno di cattivo presagio, ha poi aggiunto: "Il patrono è un 'segnale stradale' che indica alla Chiesa partenopea che la via del Vangelo, quella che ha spinto il vescovo Gennaro a versare il proprio sangue come Gesù, non è un optional ma rappresenta l'unica strada che la Chiesa può percorrere".