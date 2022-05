Operata in casa al seno: l'ultimo saluto a Samantha

La cittadina di Maranello ha tributato l'ultimo saluto a Samantha Migliore, la donna di origini napoletane morta a seguito di un intervento al seno effettuato in casa. I funerali si sono svolti nel primo pomeriggio di oggi nella stessa chiesa dove la 35enne aveva sposato poche settimane fa il marito Antonio Bevilacqua che lascia insieme a cinque figli. Sono stati proprio i ragazzi a ricordare la madre. Il marito invece si è chiuso in un commosso silenzio e non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Continuano intanto le indagini sui fatti che hanno portato al decesso della donna che già due anni fa aveva rischiato la vita. Era stata ferita alla testa con un colpo di pistola dal suo ex compagno. L'unica indagata, per ora, in questa vicenda è Pamela Andress, la 50enne che ha effettuato l'operazione letale. La procura di Modena l'ha iscritta nel registro degli indagati per i reati di esercizio abusivo della professione, omissione di soccorso e morte in conseguenza di altro reato. Dai primi accertamenti nel sangue della vittima è stata ritrovata una quantità di silicone. La sostanza è arrivata in un vaso sanguigno provocando la morte della 35enne.