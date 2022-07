Il ricordo di Nuvoletta, carabiniere eroe ucciso dai Casalesi

Marano e Casal di Principe ricordano Savatore Nuvoletta, il carabiniere che il 2 luglio 1982 fu assassinato da un commando di fuoco del clan dei Casalesi a Marano, il suo paese natale. A quarant'anni da quella data, i due Comuni hanno celebrato il carabiniere eroe, come riportato da Caserta News: "Ricordare i servitori dello Stato - ha dichiarato il senatore Agostino Santillo - caduti in nome della fedeltà all'adempimento del proprio dovere è il segno che lo Stato non dimenticherà mai i propri uomini. Anche grazie a uomini come Salvatore Nuvoletta, vigliaccamente ucciso dal clan quando era ancora un giovane militare dell'Arma, i carabinieri hanno svolto un ruolo fondamentale nell'affermazione dello Stato in questo territorio. Se oggi siamo più forti lo dobbiamo anche a questi uomini. Ma la loro memoria deve indurci a non abbassare mai la guardia e a continuare l'opera di contrasto al male assoluto dei nostri territori".