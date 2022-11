Poggiomarino piange Salvatore, 19 anni, morto in un incidente

E' morto mentre lo trasportavano in ospedale. La corsa del 118 per salvare Salvatore Catapano, 19 anni, residente a Poggiomarino, non è servita. La scorsa notte, il ragazzo percorreva via Poggiomarino, nel Comune di Striano, con la sua vettura, una Panda, quando ha perso il controllo ed è andato schiantarsi contro il portone di un'azienda agricola.

Il perché Salvatore sia uscito fuori strada è ancora oggetto delle indagini dei carabinieri. Con lui, c'era una ragazza, forse la fidanzata, che versa in condizioni gravissime e lotta per la vita nell'ospedale di Striano. Intanto, la comunità di Poggiomarino si stringe intorno alla famiglia Catapano. "Oggi piangiamo per la perdita di un nostro giovane concittadino vittima di un incidente stradale gravissimo in cui è coinvolta anche una giovane ragazza che sta lottando per la vita - scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco Maurizio Falanga - Una vita spezzata prematuramente. Alla famiglia del giovane le più sentite condoglianze mie, dell’Ammministrazione e di tutta la nostra comunità. Per la ragazza le nostre preghiere perché riesca ad uscirne incolume quanto prima".

Anche l'ex scuola di Salvatore, l'istituto Fermi di Sarno, partecipa al lutto: "Il dirigente scolastico, prof. Antonio Di Riso, e tutta la comunità scolastica si unisce all’immenso dolore che ha colpito la famiglia del nostro caro ex studente Catapano Salvatore, che è deceduto questa notte a causa di un gravissimo incidente stradale".