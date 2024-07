Noto imprenditore evade dai domiciliari e viene scoperto: per lui scatta il carcere

Salvatore Langellotto, imprenditore sotto processo per l'aggressione all’ambientalista presidente del Wwf Terre del Tirreno Claudio d’Esposito, è stato portato in carcere a Poggioreale.

Si trovava agli arresti domiciliari - per l'aggressione a d'Esposito - a Sant'Agnello dal 26 gennaio scorso, ma i carabinieri hanno accertato come avesse ripetutamente violato la misura cautelare, venendo due volte sorpreso, "senza giustificato motivo - come sottolinea la procura di Torre Annunziata - fuori dalla propria abitazione, precisamente nell'area cortilizia della stessa, intento a trattenersi con persone estranee al suo nucleo familiare con lui non conviventi".

La prima udienza del processo che lo vede imputato si terrà il 22 luglio.