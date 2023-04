Arrestato il figlio del boss Di Lauro: maltrattava la moglie

Salvatore Di Lauro, figlio del noto capo clan Paolo Di Lauro per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il padre Paolo detto “Ciruzzo o Milionario" sta scontando tre ergastoli al 41 bis presso la casa circondariale dell'Aquila.Secondo quanto accertato dalla squadra mobile di Napoli Di Lauro avrebbe maltrattato la moglie, non più convivente "con reiterate minacce, vessazioni, umiliazioni e aggressioni fisiche anche in presenza dei figli minori della coppia".

La donna lo ha denunciato il 27 febbraio scorso, dopo l’ennesimo episodio di cui è stata vittima la sera precedente, quando il marito si era presentato sotto il balcone di casa con del liquido incendiario.