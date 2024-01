Chi è Salvatore D'Amelio, l'imprenditore napoletano da 60mila followers finito nell'inchiesta della DDA

Il 10 gennaio 2020 il sito web di Tgcom24 presentava l'imprenditore napoletano Salvatore D'Amelio come "keyman del futuro" ovvero l'uomo chiave capace di assicurare alle proprie società fatturati da capogiro. Lo stesso faceva il CdE - Corriere dell'Economia on line, il 16 gennaio 2020. Anche se le pagine risultano eliminate, restano tracce digitali della sua presenza su diversi giornali nazionali tutti molto noti. Sui social l'immagine di una vita fatta di successo, sottolineata da infiniti richiami al lusso. Oggi il nome di Salvatore D'Amelio è tra quelli dei 25 destinatari dei provvedimenti emessi dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Per D'Amelio e altre 8 persone - 7 uomini e una donna - in particolare, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Tre le persone, tutti uomini, finite in custodia cautelare in carcere.

Chi è Salvatore D'Amelio

Classe 1984, nato a Napoli il 4 febbraio, sposato, padre di due figli, Salvatore D'Amelio ha pubblicato le ultime foto su Instagram, dove conta circa 60mila followers, una manciata di giorni fa: è in posa a Cortina, avvolto in un elegante cappotto nero e lungo, tra neve e lucine.

Sul proprio sito web, dove appare ritratto quasi sempre in occhiali da sole e abbigliamento urban style, D'Amelio si definisce "Inguaribile sognatore, visionario, creativo, amante dell'estetica lussuosa e dell'avanguardia artistica, collezionista di sneakers, fashion addicted and toys lover, cool hunter del luxury lifestyle, appassionato di automobili, barche, moto di lusso, orologi e interior design".

Il brand MNML

Al 2010 risale la creazione del brand Minimal Couture, MNML, con sede a Gianturco Napoli-Est, come riporta la pagina di D'Amelio e dove è anche precisato che "l’ispirazione per il nome nasce da una scritta al neon in un negozio di dischi di Soho, lo stile delle collezioni rispecchia la fusione tra la passione per lo stile Avant-Garde e l’input ultra-pop ricevuto durante questo viaggio a Londra". MNML - si legge sulla pagina - tra l'altro è stato alla Fiera Pitti a Firenze, al Centergross di Bologna e alla Jiangnan Internation Fashion Week in Cina. Nel 2019 il brand cambia logo, diventa Minimal Couture Resort, e punta alle catene multibrands del mercato russo e nordamericano.

"Fai soldi, non amici"

Nel 2016 D'Amelio crea un altro brand, Make Money Not Friends, che definisce "iconico motto per tutti gli amanti del lusso che credono nel potere del denaro".

Il brand viene venduto nel 2020: il sito riporta che l'atto di compravendita è stato stipulato a New York City aggiungendo che nel frattempo D'Amelio ha aperto un ufficio a Istanbul in Turchia dove c'è - è riportato sul sito - "tutta la sua fitta net dedicata alle produzioni del mondo streetwear, maglieria, denim, accessori di ogni tipologia e sneakers".

La presentazione si conclude con l'autodefinizione di "imprenditore che basa la sua impresa sulla differenziazione del mercato, trasformando in palloni d’oro tutti i suoi goals".