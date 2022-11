Ricoperto di fango salvato dai vigili del fuoco: 60enne ricoverato al Cardarelli

È ricoverato al traumacenter del Cardarelli per politraumi, il 60enne ricoperto di fango salvato dai vigili del fuoco questa mattina a Casamicciola. La sua abitazione è stata travolta dalla frana e l'uomo ha avuto la forza di aggrapparsi ad un tubo di ferro fino all'arrivo dei soccorsi, come mostrato nel video. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita.

Il bilancio della frana è di un decesso accertato (una ragazza di 30 anni), tre feriti, 11 dispersi e 150 famiglie sfollate.