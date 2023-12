Si perde durante un'escursione a poche ore dal cenone: la disavventura di un 38enne

Trekking sul Vesuvio a poche ore dalla vigilia. 38enne si smarrisce tra i sentieri, ma viene salvato. Aveva percorso circa 18 chilometri prima di arrendersi al fatto di essersi perso. Appassionato di Trekking, un 38enne di Fuorigrotta è partito dal comune di Massa di Somma per addentrarsi tra i sentieri del parco nazionale del Vesuvio.

Dopo diverse ore di cammino, a poche ore dal cenone della vigilia e dal crepuscolo, l’uomo ha dovuto "arrendersi". Ha perso l’orientamento e la scarsità di segnale gli ha impedito di sfruttare il GPS e il web. Così ha utilizzato il telefono per la sua funzione originaria: ha chiamato il 112 e chiesto aiuto.

Il militare che gli ha risposto lo ha tranquillizzato e ha cercato di cogliere dettagli sul paesaggio che lo circondava. Gli ha detto di rimanere fermo in quel punto e di attendere i soccorsi. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno seguito le indicazioni dell’operatore in centrale. A pochi minuti dal buio pesto e dopo ore di ricerca, il 38enne è stato avvistato e salvato. Era in buone condizioni di salute ma con qualche escoriazione sul corpo.