Malato di cuore perde coscienza a casa: salvato in extremis dal 118

Una persona cardiopatica e con pacemaker è stata salvata grazie al provvidenziale intervento del 118. Tutto è avvenuto a Casalnuovo nel pomeriggio di sabato scorso quando i sanitari sono stati allertati per una persona parzialmente priva di coscienza. Gli operatori prima hanno chiesto l'intervento di un'automedica, ma poi - in una corsa contro il tempo - hanno preferito trasportare il paziente a Villa dei Fiori, salvadogli la vita.

Questo il racconto di Nessuno Tocchi Ippocrate: "Quando in breve tempo devi prendere “la scelta giusta”…….. Ambulanza “Acerra India” allertata alle 17:40 circa del giorno 25/05 per sincope a Casalnuovo di Napoli, in paziente cardiopatico portatore di PMK . Giunti sul posto, l'equipaggio trova paziente a letto, confuso. Durante il rilevamento dei parametri vitali avviene una scarica del defibrillatore. Viene Contattata la centrale operativa per invio automedica.

Nell’attesa, la situazione inizia a peggiorare e si decide di contattare la centrale operativa e non attendere automedica. L’India parte a razzo direzione villa dei fiori con codice 3 considerando che il mezzo Mike (automedica)era troppo distante, durante il tragitto il defibrillatore eroga un' altra scarica. Nel giro di pochi minuti l'ambulanza giunge al pronto soccorso di villa dei fiori di Acerra in codice 3 . Paziente arrivato vivo".