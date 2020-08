Escursionista precipita su un pendio lavico nei pressi del Vesuvio: salvato

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è stato allertato nel tardo pomeriggio di domenica dal 118 Castellammare per un infortunato nei pressi del Vesuvio.

Un turista di 52 anni, che presta servizio in una base NATO e che era intento a fare una escursione nella zona dei Cognoli verso il Monte Somma, era scivolato precipitando su un pendio lavico molto accentuato.

I tecnici del CNSAS Campania sono subito partiti via terra verso la zona individuata dalle coordinate, e nel contempo, è decollato anche l'elisoccorso 118 di Salerno. L'uomo si trovava in una posizione difficile per il recupero, ma fortunatamente è stato individuato dal velivolo che ha provveduto a raggiungerlo e recuperarlo poco prima che calasse il buio.