Natante imbarca acqua, salvati sei turisti nel mare di Capri

Problemi nel mare di Capri nel primo pomeriggio di oggi, a qualche centinaio di metri dalla spiaggia di Marina Piccola, per un'imbarcazione proveniente da Torre Annunziata. Un natante a motore di circa 5 metri di lunghezza con a bordo 6 persone - riferisce l'Ansa - improvvisamente ha iniziato ad imbarcare acqua.

Ad accorrere in loro soccorso sono stati alcuni diportisti e i bagnini, che hanno immediatamente allertato la Capitaneria di Porto di Capri che ha inviato sul posto la motovedetta di soccorso CP858. Gli occupanti sono stati recuperati, mentre l'imbarcazione è stata ormeggiata ad una boa per evitare che affondasse.

Dopo il trasbordo i sei bagnanti sono stati condotti nella sede della Capitaneria di Porto di Capri a Marina Grande, dove sono in corso tutti gli accertamenti per accertare la dinamica dell'incidente. Fortunatamente non si sono registrati feriti.