Gommone in avaria, Guardia costiera salva tre adulti e due bambini

Gommone in avaria e cinque persone nel panico. E' accaduto in prossimità della baia della Scannella di Ischia, da dove è stata lanciata una richiesta di soccorso da parte degli occupanti del natante: tre adulti e due bambini.

L’unità non era in condizioni di poter manovrare e veniva pericolosamente trascinata dalla corrente verso gli scogli. Fortuna che è intervenuto il battello GC 07della Guardia Costiera di Ischia. I militari hanno intercettato il gommone, sono saliti a bordo e hanno verificato le buone condizioni dei passeggeri.

In un primo momento, la Guardia Costiera ha provato a individuare le cause dell'avaria. Visto il rischio, però, è stato deciso di piazzare il battello tra il gommone e gli scogli e di portarlo prima in zona di sicurezza e poi nel porto più vicino, cioé Sant’Angelo. Una azione tempestiva e risolutiva che ha evitato conseguenze potenzialmente anche molto gravi.