"Non sapevo di essere incinta": mamma e figlia salvate dal 118 durante il parto in casa

Si grida al miracolo a Scampia dopo il salvataggio di una neonata. La piccola e sua madre, infatti, ieri hanno rischiato la vita proprio mentre quest'ultima - ignara di essere incinta - stava per metterla al mondo. Provvidenziale l'intervento di una squadra del 118 che, dopo il primo soccorso, ha affidato la piccola - nata di 1,7 Kg - alle cure dello STEN ed ha trasportato la madre all'ospedale Cardarelli.

A riportare la notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate. Grandioso intervento della Postazione 118 “Annunziata “. Alle 14.47 la postazione 118 viene allertata per “aborto in giovane donna ignara della gravidanza” in Via Bacone a Scampia. alle 15.04 , dopo 16 minuti primi, l’equipaggio giunge sul posto e trova la donna seduta sul wc ed il bambino dentro quest’ultimo.

Il personale 118 assiste immediatamente il neonato che fortunatamente RESPIRA. Viene clampato e tagliato il cordone ombelicale dal medico 118. Si attiva immediatamente lo STEN (servizio trasporto emergenza neonatale) che ,giunge sul posto e prende in Carico il neonato, la madre viene trasportata con “Annunziata”al Cardarelli . Mamma e figlia STANNO BENE!!! Bimba di 1,7 kg", si legge in un post. La notizia ha subito fatto il giro del quartiere e, come detto, in tanti gridano al miracolo.