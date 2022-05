Salvarono un ragazzo da un'auto in fiamme: poliziotti premiati durante il Giro d'Italia

Ripartono con il Giro d’Italia anche le premiazioni degli Eroi della Sicurezza, iniziativa giunta all’undicesima edizione e nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti autostradali che ogni giorno presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese. Oggi, alla partenza dell’ottava tappa di Napoli, sono stati premiati gli Assistenti capo della Polizia di Stato, Nicola De Girolamo e Pasquale di Lillo in servizio presso il Centro Operativo Autostradale di Napoli Nord, per aver salvato in A1 un ragazzo incastrato in un veicolo che stava prendendo fuoco.

Nel corso delle diverse tappe del Giro, il palco delle premiazioni sportive ospiterà 15 operatori della Polizia Stradale, con cui ASPI quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade. La Polizia Stradale, contestualmente, assegnerà lungo le tappe da Sud a Nord dell’Italia un riconoscimento a nove operatori di Autostrade per l’Italia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno ben oltre le proprie mansioni quotidiane.

La storia

Gli Assistenti capo della Polizia di stato Nicola De Girolamo e Pasquale di Lillo, lo scorso 13 giugno 2021 durante il turno di notte, notano, percorrendo la A1, un veicolo fermo in corsia di sorpasso che costituisce un potenziale pericolo per i veicoli che giungono ad alta velocità. Vicino al guard-rail di destra, in una posizione non sicura, un gruppo di ragazzi, feriti e spaventati cercano di attirare l’attenzione perché nel veicolo, che intanto sta iniziando a prendere fuoco, un altro ragazzo è rimasto incastrato. È in questo momento che scatta l’intervento dei due operatori, i quali, senza perdere tempo, attivano l’estintore per tenere le fiamme lontane dal giovane e, dopo essere riusciti a rimuovere le parti di carrozzeria che lo ostacolavano, lo tirano fuori dall’abitacolo, salvandolo dall’imminente incendio.