Bambino rischia di annegare, la sorellina di 10 anni si tuffa in mare e gli salva la vita

Ha visto il fratellino di 6 anni in difficoltà tra le onde nel mare in tempesta di Castel Volturno, non ci ha pensato due volte e si è tuffata in mare per salvargli la vita. A fatica, Siria, di soli 10 anni, è riuscita nel suo intento e ha riportato il bimbo a riva.

Grande la gioia della madre, residente a San Vitaliano nel napoletano, ancora incredula per quanto accaduto e per il sospiro di sollievo quando ha visto i suoi due figli in buone condizioni di salute.

Questi ultimi giorni di mare in tempesta stanno causando numerosi problemi nella costa campana. Due giorni fa il decesso di un 62enne travolto dalle onde.