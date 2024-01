Salone di bellezza preso d'assalto nella notte: malviventi sfondano l'entrata con l'auto - VIDEO

Sfondano la vetrata di un negozio per introdursi all’interno e rubare pochi spiccioli dalla cassa. È accaduto a Casoria. Obiettivo del furto è stato un negozio di barbiere e solarium. “Sono un imprenditore stanco di essere vittima di questi soprusi. In quattro mesi, questo è il secondo furto che subisco. Mi hanno distrutto una vetrata per portarsi via pochi centesimi.”, ha raccontato il titolare dell’attività che si è rivolto al deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Questo modus operandi d depredare le attività sta diventando sempre più frequente. Bisogna lanciare l’allarme. E’ possibile che questi delinquenti riescano ad agire sempre così indisturbati? Dove sono le pattuglie e gli agenti promessi dal Ministro dell’Interno?”, ha dichiarato Borrelli assieme al consigliere comunale di Casoria Salvatore Iavarone.