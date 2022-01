Sali è stata ritrovata, sospiro di sollievo per la badante georgiana

Salome Tetunashvili, conosciuta da tutti come Sali, era scomparsa tra tre giorni. Amici e parenti disperati avevano lanciato diversi appelli per farla ritrovare. Poco fa la notizia che tutti attendevano è finalmente arrivata, la 27enne, che vive a Napoli, ma lavora come badante a Casoria, è stata finalmente ritrovata.

Ad annunciarlo per prima la Radiazza di Gianni Simioli, che ha ricevuto in radio la visita di due agenti della polizia Municipale di Barra, che hanno comunicato il ritrovamento della giovane georgiana.