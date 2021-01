Saldi, il primo giorno è un flop. I commercianti: "La gente è confusa e impaurita"

Un debutto da dimenticare per i saldi invernali 2021. Tra emergenza sanitaria, crisi economica, confusione sui dpcm e coprifuoco i cittadini hanno preferito restare a casa piuttosto che dedicarsi a una passeggiata tra le vie dello shopping. Ma se le strade sono state poco affollate, i negozi sono rimasti deserti. I commercianti di via Toledo denunciano riduzioni del volume d'affari tra il 40 e l'80 per cento rispetto al 2020. All'orizzonte, c'è il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio che potrebbe decretare il ritorno in zona arancione per la Campania: "Se cambiamo colore ogni tre giorni, non faremo altro che confondere le persone. Speriamo di restare gialli" le parole di Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Napoli.

Foto Alessandra De Cristofaro