Sala del centro giovanile Asterix dedicata a Giogiò Cutolo

Una sala del centro giovanile Asterix di via Atripaldi a Barra, quartiere della zona orientale di Napoli, sarà intitolata a Giovanbattista Cutolo, musicista ucciso a 24 anni il 31 agosto 2023 durante una lite scoppiata per futili motivi in piazza Municipio. Domani, venerdì 7 maggio alle ore 11, nella sala teatro del Centro giovanile Asterix sarà scoperta la targa in ricordo di "Giogiò".

Interverranno il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani, la presidente del Consiglio comunale Enza Amato, il capogruppo di "Manfredi Sindaco" Fulvio Fucito e i genitori del giovane. Alla cerimonia parteciperà un gruppo di bambini del quartiere Barra con una canzone dedicata a Giovanbattista Cutolo.