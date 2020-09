Lite con pugni sull'aliscafo, Sal Da Vinci: "Si tenta di distorcere la verità"

Sal Da Vinci, dopo la ricostruzione di quanto accaduto da parte dell'operatore ecologico, ha pubblicato su Facebook un ulteriore chiarimento sulla lite avvenuta sull'aliscafo Procida-Napoli.

L'artista napoletano a caldo aveva affermato la propria volontà di lasciare l'Italia, nel caso di mancata giustizia, dopo l'aggressione subita mentre era in compagnia anche di Fatima Trotta e di suo figlio Francesco.

"Resto basito leggendo la ricostruzione parziale di quanto mi è accaduto nei giorni scorsi a Procida. Approfittando di alcuni video presenti in rete, che rappresentano evidentemente una piccola parte di quanto accaduto e logicamente in un momento successivo all'aggressione che ho subito, si tenta di distorcere la verità dei fatti. Resto fiducioso nella giustizia e soprattutto nei tantissimi testimoni che riporteranno correttamente i fatti accaduti in tribunale", chiarisce su Facebook Sal Da Vinci.

