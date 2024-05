In quale lista era candidato l'uomo dei De Micco: scontro tra Fratelli d'Italia e Catello Maresca

"In relazione alla nota stampa odierna di Fratelli d'Italia che indica Sabino De Micco quale candidato presidente di una lista a me collegata per la Sesta municipalità per le elezioni amministrative del 2021, smentisco categoricamente la notizia in quanto assolutamente falsa. Il presidente indicato dalla lista Maresca nella Sesta municipalità è stato l’avvocato Stefano Marzatico, professionista integerrimo e stimato".

Lo dichiara Catello Maresca, consigliere comunale di Napoli e candidato sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative di Napoli del 2021, magistrato assegnato alla Commissione Bicamerale per le questioni Regionali.

"Le altre liste, compresa quella indicata come 'Progetto per Napoli-Prima Napoli' - sottolinea Maresca - fecero scelte politiche diverse, da me non condivise, indicando altri candidati a presidente. Oggi forse si comprendono meglio anche le ragioni che mi portarono a non condividere le proposte sui candidati presidente di alcune liste e a scegliere altri candidati per le elezioni per le diverse Municipalità", conclude Maresca.