Ruba storica statuina di Gesù da una teca: le immagini finiscono sui social

Ruba una statua di Gesù da una teca in via Titina De Filippo e le immagini finiscono sui social. A sparire è una statua raffigurante Gesù Cristo. È stato un uomo, ripreso alle telecamere di sorveglianza, a rubarla dalla teca di un‘edicola votiva installata in via Titina De Filippo.

Un gruppo di commercianti e residenti della zona si è rivolto al consigliere Borrelli per denunciare l’accaduto: “Siamo davvero stufi di questi furti e rapine che stanno colpendo noi ed anche i turisti.”.

“Abbiamo sporto denuncia sperando che questo soggetto possa essere identificato quanto prima o che si ravveda e restituisca la statuina. Si tratta di un gesto davvero ignobile. Chiediamo al ladro di pentirsi e a chi abbia visto o sappia qualcosa di farsi avanti.”, ha detto Borrelli.