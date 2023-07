Rubata la maglia del Napoli ad un bambino: vergogna nel ritiro a Dimaro

Domenica mattina un bambino avrebbe subito il furto della maglia del Napoli mentre era nel ritiro di Dimaro ad attendere - insieme ad altri tifosi - gli autografi di alcuni calciatori L'episodio è stato raccontato sui social dall'istituto di vigilanza Prestige che, in collaborazione con la SSC Napoli, ha permesso al piccolo tifoso di ricevere una nuova maglia con le firme dei calciatori azzurri.

"Durante la sessione di autografi, un piccolo tifoso azzurro ha tolto la maglietta per farla firmare da Simeone. Nella ressa, però, la maglietta è stata rubata e non più restituita al bambino, ovviamente scoppiato in lacrime per la delusione. È intervenuta subito la sicurezza, sempre molto attenta e presente a Dimaro per aiutare in ogni caso di necessità (dopo qualche ora ha anche assistito un tifoso caduto su un marciapiedi che si è procurato una slogatura).

Gli steward non solo hanno tranquillizzato il bambino ma, con il supporto della società e dell'area marketing, hanno fatto sì che quest'oggi ricevesse una nuova maglietta autografata dai suoi beniamini", si legge nel post.