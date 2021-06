Boom di marmitte rubate a Napoli: il motivo e che c'entra il palladio

Tre persone arrestate in flagranza per furto aggravato, due a Napoli e una a Varcaturo, nel pomeriggio di ieri dai carabinieri. Nel mirino dei due malviventi, individuati e fermati in via Scarfoglio, mentre stavano armeggiando con una smerigliatrice per rimuovere il catalizzatore da una vettura parcheggiata in strada, le marmitte, sempre più ricercate ormai per il prezioso palladio (metallo del gruppo platino).

Scenario simile in Via Vicinale Scuotto, a Varcaturo. Diverse le auto già razziate utilizzando cacciaviti, chiavi inglesi, pinze e una smerigliatrice ancora rovente che il 45enne aveva nascosto in una valigetta metallica.