Ruba all'esterno di un noto bar: le immagini finiscono sui social - VIDEO

Il titolare di una caffetteria di Castellammare di Stabia ha segnalato al deputato Borrelli di aver subito un furto dal dehor del suo bar, al Corso Alcide De Gasperi. Un uomo ha preso un tavolino di plastica, dal valore di 20 euro, lo ha caricato sulla propria l’auto per poi allontanarsi.

“Quando assisto a certe scene vorrei tanto scappare via, scappare dal posto in cui sono nato. Lo so, sono brutte parole da dire ma la rabbia è tanta anche pe rché le Istituzioni non ci tutelano.”- ha raccontato l’esercente derubato.

“Quasi quotidianamente denunciamo furti, rapine e truffe. È diventato il Paese dei furbi, una giungla dove vale la legge dei più forti mentre i più deboli, intesi come gli onesti, devono subire. Ma che razza di società è mai questa? Serve un nuovo piano sicurezza” - ha dichiarato Borrelli.