Ruba 10 mila euro alla sorella in fin di vita: condannato 61enne napoletano

Aveva chiesto diversi prestiti alla sorella prima che questa, una 66enne residente a Montebelluna, in provincia di Treviso, contraesse una forma molto aggressiva di meningite. Lui, P.F.A, un 61enne di Napoli, al momento del ricovero in ospedale si era subito trasferito a casa della parente che, vivendo sola, aveva bisogno di un aiuto. La donna, nelle settimane successive, si era improvvisamente aggravata tanto da essere persino in pericolo di vita. E il 61enne, che pare avesse difficoltà economiche, ha eseguito un bonifico sul proprio conto dai depositi della sorella.

L'uomo, come riporta TrevisoToday, è stato condannato, in primo grado, a 9 mesi di reclusione (con la sospensione condizionale) per truffa informatica, oltre che ad una multa di 500. Il giudice ha disposto che il denaro sottratto venga restituito ma non ha accolto le richieste del legale di parte civile (l'avvocato Luisa Osellame) di concedere una provvisionale immediatamente esecutiva.

La vicenda risale al 2016. I due avevano buoni rapporti e la donna si fidava di lui, tanto da avergli prestato altri soldi. IL fratello, però, entrato in possesso delle password per accedere all'home banking della vittima ha versato due bonifici nel proprio conto corrente per un totale di 9.800 euro.

Terminata la degenza, però, il furto è venuto a galla con la donna che si è ritrovata con il conto quasi prosciugato, scoprendo che il responsabile era proprio il fidato fratello. Quest'ultimo si era subito pentito, ma la promessa di restituire tutto non è mai stata veramente mantenuta. Così, quattro anni dopo, la sorella ha sporto denuncia.