Ruba 15 euro all'accolito della parrocchia a Secondigliano: preso

Dopo avverlo minacciato e aggredito si è fatto consegnare da un accolito della parrocchia di Santa Maria della Natività, a Secondigliano, nella periferia occidentale di Napoli, la somma di 15 euro. Poi si è dato alla fuga ma inutilmente perché poco dopo, e non lontano dalla chiesa, è stato bloccato dalla polizia per un controllo.

Ma proprio in quel momento è sopraggiunto l'accolito (che è uno dei collaboratori del parroco) che ha raccontato la sua disavventura e si è trovato faccia a faccia con l'uomo che poco prima lo aveva rapinato. Un 65enne del posto è stato arrestato per rapina e lesioni personali nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.