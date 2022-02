Ruba lo smartphone a una ragazza sotto gli occhi dei carabinieri: arrestato

Sono quasi le 19 e siamo a piazza Garibaldi, sull’area pedonale poco distante da un albergo e a due passi dalla stazione dei treni. Una giovane pendolare – ha 19 anni – sta passeggiando e intanto “messaggia” con il proprio smartphone. L’occasione è troppo propizia per un uomo poco distante che ha presa di mira la ragazza. Si avvicina e le strappa il telefono per poi fuggire.

Un furto con strappo facile e pulito per un 41enne di Casalnuovo di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. Peccato per lui che il reato viene visto in diretta dai carabinieri della stazione napoli Borgoloreto che erano lì. Gli intimano di fermarsi ma l’uomo tenta la fuga. Inseguito, dopo circa 200 metri viene bloccato. Arrestato, è in attesa di giudizio. Per la 19enne solo tanta paura con lo smartphone che le è stato restituito.