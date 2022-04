Ruba uno scaletto da un terrazzo, le immagini sono virali: "Ormai rubano di tutto"

Tra Napoli e provincia si registra un impressionante aumento di furti. Ormai più nulla è al sicuro perché tutto può essere rubato, anche un normalissimo scaletto. È accaduto a Torre Annunziata. “Questo è un furto di uno scaletto in via Tagliamonte a Torre Annunziata avvenuto alle 4:50 dell’altra mattina all’interno del mio terrazzo. Ormai siamo alla frutta.”, scrive la vittima che ha segnalato l'episodio al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“Stanno avvenendo davvero troppi furti anche di materiali di poco valore e casomai senza ragioni apparenti o per utilizzarlo per commettere altri furti. Delinquenti e criminali agiscono ad ogni ora della notte e spesso anche del giorno prendendo di mira liberi cittadini e commercianti. La gente non ne può più, è esasperata. Serve un presidio del territorio ad opera delle forze dell’ordine e soprattutto una modifica delle normative giuridiche. Chi ruba deve andare in galera.”, ha detto Borrelli.