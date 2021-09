Ruba la paletta alla vigilessa e scappa: le immagini spopolano sul web

Un giovane che si intratteneva all’esterno del liceo Umberto di Napoli ha strappato dalle mani di una vigilessa la paletta d’ordinanza per poi fuggire a piedi per le strade di Chiaia. Il tutto è stato ripreso con il cellulare dagli amici (clicca qui per il video). . "Stiamo assistendo a una deriva anarchica e delirante sempre più preoccupante nella nostra città. L’idea diffusa dell’impunità si è ormai radicata soprattutto nelle giovani generazioni alimentando il delirio di violenza e vandalismo al quale siamo costretti ad assistere quotidianamente.

Ultimo, terribile, esempio il rilascio immediato del pregiudicato che venerdì notte ha speronato le auto della Polizia fuggendo in controsenso sul Lungomare. Una scelta inaccettabile e incomprensibile nei confronti di chi ha seriamente messo in pericolo la vita dei passanti e degli agenti.

Se si continuano a dare segnali che ognuno può liberamente procurare danni al prossimo addirittura mettendone a repentaglio la vita, senza poi pagarne le conseguenze, presto ci troveremo a dover affrontare un problema di ordine pubblico insormontabile”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto il video del furto della paletta.