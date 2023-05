Ruba il cellulare a un turista straniero ma viene rintracciato dai vigili: in manette

Agenti della Polizia Locale U.O. San Lorenzo hanno tratto in arresto, a piazza Mancini, un 21enne che poco prima, in via Agresti, aveva derubato un turista australiano del telefono cellulare.

Gli agenti, allertati dalle urla del cittadino straniero, si sono lanciati all’inseguimento del giovane riuscendo a raggiungerlo dopo un breve inseguimento e a trarlo in arresto nonostante il tentativo di resistenza.

Condotto davanti al Giudice è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione con rito direttissimo. Il telefono cellulare è stato restituito al turista australiano che ha ringraziato gli uomini della Polizia Locale di Napoli per il loro pronto intervento.